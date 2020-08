Il responso di positività o negatività al Sars-Cov-2 arriverà in poco più di due ore: circa mezz’ora tra le fasi di accettazione e predisposizione, 25 minuti per l’estrazione del campione e 1 ora e 10 minuti per l’amplificazione. È grazie ai nuovi macchinari appena entrati in funzione al Policlinico di Bari che i tempi per l’analisi dei tamponi saranno notevolmente ridotti consentendo una diagnosi tempestiva. Finora, infatti, per ottenere l’esisto del test molecolare erano necessarie in media da 4 a 6 ore.

Il nuovo laboratorio interamente dedicato al Covid-19 è stato attrezzato al piano terra del complesso di Scienze Biomediche nel Policlinico. Nello spazio di quasi 250 metri quadri messo a disposizione dall’Università di Bari, completamente riqualificato e dotato di un impianto di aria condizionata a pressione negativa che garantisce l’isolamento degli ambienti, sono stati installati i nuovi macchinari. Messi in serie i dispositivi formano una “macchina” che consente di arrivare ad analizzare fino a 10 mila tamponi al giorno.

Le attrezzature sono state acquistate dalla Regione Puglia tramite la Protezione civile regionale. Oltre al personale già in servizio nel laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica, nella struttura si aggiungono i nuovi assunti per l’emergenza Covid: 12 tecnici, 9 dirigenti biologi e medici, 4 assistenti sanitari.