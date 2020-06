Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia con la presentazione del candidato del centrodestra Raffaele Fitto da parte della leader del suo partito Giorgia Meloni. Stamattina a Bari il via alla contesa che, col centrodestra unito, diventa più complicata per il presidente uscente Michele Emiliano, secondo Giorgia Meloni autore di cinque anni di governatorato da dimenticare.

Fitto torna a concorrere per la presidenza della regione dopo aver già governato la Puglia e dopo aver subito la sconfitta alla riconferma dal centrosinistra unito nel nome di Nichi Vendola. Allora fitto pagò, più di tutto, il varo di un piano sanitario che non piaceva ai pugliesi. Ma a quindici anni da allora le soluzioni adottate da Emiliano si sono sostanziate, secondo fitto, nel non decidere.

Con l’incoronazione di fitto candidato presidente, alla lega dovrebbe spettare l’indicazione del vicepresidente in Nuccio Altieri e dei candidati sindaco delle città capoluogo: mentre ad Andria si continua a discutere quindi, la Meloni assicura, le decisioni sono già prese.

Ma sono decisioni che scontentano importanti esponenti politici locali.

Il servizio.