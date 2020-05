«In Puglia da mesi la Lega si sta occupando dei problemi del lavoro, dal mondo del turismo all’agricoltura, dall’Ilva di Taranto alla xylella, dalle ferrovie a binario unico all’Alta Velocità da Napoli a Bari. In questa splendida regione c’è tanto da fare e da ricostruire, dopo i danni fatti negli anni da Vendola e da Emiliano: proprio per questo è inaccettabile che ci sia chi perde tempo a polemizzare sui giornali». Lo ha detto, in una nota, il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dopo le polemiche sollevate dall’europarlamentare Andrea Caroppo in merito alla candidatura del collega di partito Nuccio Altieri alle prossime Regionali.

«E’ il tempo del lavoro e della ricostruzione – ha aggiunto Salvini – chi fa polemiche inutili danneggia la Puglia e si mette fuori dal Movimento. Entro pochi giorni, rispettando le norme e il buon senso, avrò la gioia di tornare a incontrare i cittadini della Puglia».