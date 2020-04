Continuano i controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta nella rete dei Carabinieri è finita una giovane coppia di Giovinazzo che nascondevano droga in casa.

I due, entrambi 31enni, sono stati scoperti durante una perquisizione domiciliare. I militari hanno subito notato l’atteggiamento sospetto dei due e, anche con l’ausilio del personale femminile della Polizia Locale, hanno proceduto alla perquisizione di entrambi.

La donna nascondeva, in una finta bomboletta spray, 10 dosi di hashish per un peso complessivo di 11 grammi e 19 dosi di cocaina per un peso complessivo di 8 grammi, inoltre, nell’appartamento, è stato rinvenuto diverso materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e la somma contante di 3.200 euro ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

I militari hanno così proceduto all’arresto di entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed al sequestro della droga rinvenuta. L’uomo è stato rinchiuso in carcere, mentre la donna è tornata a piede libero.