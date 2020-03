È morta la scorsa notte la paziente di 88 anni affetta da Coronavirus che era ricoverata dal 4 febbraio nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La donna, originaria di Copertino, aveva altre patologie ed era cardiopatica.

Secondo una prima ricostruzione della catena del contagio, l’88enne potrebbe aver contratto il virus dal medico anestesista di Copertino, risultato positivo al Covid-19 nel giorni scorsi. Il medico avrebbe seguito l’88enne per una terapia del dolore.

Salgono a 57 i casi di infezione da coronavirus in Puglia, 13 in più rispetto a ieri. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi sono stati effettuati 77 tamponi, 65 sono risultati negativi e 12 positivi. I casi positivi sono così suddivisi: 6 in provincia di Bari; 2 nel Brindisino, 4 in provincia di Foggia e 1 nella Bat. Le zone maggiormente colpite sono quelle di Lecce e Foggia dove si sono registrati i decessi.

Coronavirus e prevenzione del contagio: da oggi la temperatura corporea dei passeggeri in transito nell’aeroporto di Bari viene misurata dai termoscanner. Si tratta di dispositivi collegati a un tablet che non intralciano le procedure delle operazioni di controllo nei terminal di porti e aeroporti. Rilevano a distanza la temperatura corporea dei passeggeri. Lo rende noto sulle pagine social Aeroporti di Puglia.