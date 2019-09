Spaccio di droga a Modugno: in manette due pusher

Ieri pomeriggio, a Modugno, nel corso di predisposto servizio volto a prevenire ed a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti D. C. M. 21enne e D. M. C. 20enne, entrambi residenti in città. I due giovani, sottoposti a controllo da parte dei militari della Compagnia a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di 8 grammi di hashish suddivisa in dosi, 28 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 1 grammo di marijuana, materiale vario per il confezionamento in dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di 140 euro provento dello spaccio. Gli arrestati, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.