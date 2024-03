Favorire il coinvolgimento dei cittadini attraverso una serie di processi partecipativi con l’aiuto di Comuni e associazioni. È questo l’obiettivo del progetto PartecipAzione all’interno del quale si inserisce il Patto dei Sindaci per la Partecipazione, approvato nella sede di Aiccre Puglia a Bari. Il 12 dicembre 2023 la Commissione Europea ha adottato la raccomandazione sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche. I sindaci pugliesi possono svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere forme di partecipazione democratica. In questo contesto generale si inserisce “Il Patto dei Sindaci per la Partecipazione”, uno strumento rivolto a tutti i Comuni pugliesi e ai primi cittadini che potranno sottoscrivere il Patto in qualsiasi momento.