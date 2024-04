Nel 2023 in Puglia il numero di donatori utilizzati è stato del 17,6 % in aumento di +5,1 rispetto al 2022. Le opposizioni alla donazione sono state il 30%, in calo del – 12% rispetto all’ anno precedente. Nonostante il Covid, nel 2021 sono stati eseguiti 123 trapianti, nel 2022 i trapianti d’organo sono stati 137, mentre il 2023 si è chiuso con la cifra record di 204 trapianti (61 trapianti di cuore, 54 di fegato, 21 di rene da vivente, 14 di rene doppio e 54 di rene singolo). Sono questi i risultati nell’ambito dell’attività del Centro regionale Trapianti. Questo grazie alla grande generosità delle famiglie pugliesi alle quali è stato dedicato l’incontro “Donare è una scelta naturale”, organizzato oggi dal Centro Regionale Trapianti Puglia (CRT) e dall’Università di Bari presso l’aula “de Benedictis” del Policlinico del capoluogo pugliese.

