Tra poco più di 3 mesi i cittadini di Bari saranno chiamati a votare su chi sarà il successore dell’attuale sindaco Antonio Decaro e l’accordo nella coalizione di centrosinistra, al momento, è solo sulla data delle primarie o unitarie: il 24 marzo, la domenica delle Palme. Al centro del dibattito di queste ore, a detta del PD diventato un vero tira e molla stucchevole e che rischia di allontanare l’unità della coalizione, ci sono le regole delle consultazioni che decreteranno il candidato unico della coalizione di centrosinistra alla carica di primo cittadino della città: da un lato Vito Leccese, la cui candidatura è stata votata all’unanimità con 5 astenuti nel corso dell’assemblea cittadina del Pd, dall’altro l’avvocato Michele Laforgia, sostenuto dal M5S e che ha proposto per le unitarie una pre registrazione per votare sino al giorno prima e la presenza di cinque seggi sul territorio, uno per Municipio, con il consenso del Movimento 5 Stelle. Dopo aver accettato la preregistrazione, consentendo che sia possibile farlo fino all’ultimo minuto del 24, e aver concordato anche a trovare una soluzione tecnica per consentire il voto elettronico, il Partito Democratico è chiaro: “in una città che si estende per quasi 120 chilometri quadrati, con 320.000 abitanti, per svolgere una consultazione è necessario aprire almeno un seggio in ogni municipio e 2 seggi nel municipio più grande. Per un totale di 6”. Il PD scrive a chiare lettere in una nota, a firma del segretario regionale del Pd pugliese, Domenico De Santis, del segretario provinciale Pd BARI, Pino Giulitto e del segretario cittadino Pd BARI, Gianfranco Todaro, di non volere più veti e ribadisce il concetto che solo una larga partecipazione della comunità del centrosinistra può garantire di mettere in assoluta minoranza chi vuole condizionare primarie o le elezioni vere.