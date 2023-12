Offrire la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente a diversi tipi di esami di laboratorio e strumentali, visite e consulenze. Con questo obiettivo, dal 14 al 16 dicembre, in piazza Libertà a Bari, sarà allestito il Villaggio della prevenzione, iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Bari a favore della prevenzione oncologica. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Asl di Bari ed è realizzata in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, il corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana e l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) comunale di Bari e con il supporto dell’Associazione Diabetici di Bari e della SOPHI (Solidarietà Odontoiatrica per Handicap e Infanzia). Il Villaggio si inserisce nella prima edizione di Liltxmas, l’evento che abbraccia l’apertura di un nuovo ambulatorio a Gravina in Puglia, diverse attività dedicate ai più piccoli e due momenti di convivialità nel capoluogo pugliese: il “Lilt Christmas Concert”, diretto dal Maestro Paolo Lepore, che si terrà il 15 dicembre nella Chiesa di San Ferdinando e la cena di beneficienza “Natale con la Lilt” che si terrà il 16 dicembre nei saloni della Caserma Vitrani.