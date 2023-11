Via libera allo sport all’Istituto Tumori di Bari. Il ‘Giovanni Paolo II’ di Bari dedica una mattinata all’attività fisica e alla promozione dei corretti stili di vita. È stato presentato il protocollo, in via di sottoscrizione, con l’ASD ‘Società Ginnastica Angiulli’, finalizzata allo scambio di buone pratiche, competenze, professionalità e spazi fra l’oncologico barese e la società sportiva. Sarà così possibile realizzare progetti di attività fisica dedicata ai pazienti oncologici ma anche avviare consulenze per gli atleti dell’Angiulli a cura del personale sanitario dell’oncologico.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre presentati i progetti già attivi dedicati all’attività fisica per i pazienti oncologici. Fra gli altri, il progetto ‘AMAti – Attività Motoria adatta’, realizzato dall’associazione Walce Onlus per i pazienti con tumore del polmone; il laboratorio di scienze motorie e sportive, realizzato in collaborazione con il corso di studio in scienze e tecniche dello sport dell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’, dedicato ai pazienti lungoviventi, già affetti da patologie ematologiche e il progetto ‘Passi vitali. Nordic walking e yoga per pazienti in trattamento’, realizzato dall’associazione ‘Bottega del Sorriso’.