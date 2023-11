Tra il 6 e 10 novembre i carabinieri di Bari hanno arrestato una persona e sequestrato tre pistole e 52 proiettili. Il 10 novembre, nel quartiere di Torre a Mare, i militari hanno arrestato un 29enne, già noto alle forze di polizia, perché trovato con un revolver con matricola abrasa in casa. Nella sua abitazione c’erano anche 13 proiettili, un passamontagna, una piccola quantità di hashish e il libretto di circolazione di un’auto rubata lo scorso 25 ottobre.

Il 29enne è stato portato in carcere e poi scarcerato su disposizione del gip di Bari. Il 6 novembre, a Bari vecchia, i carabinieri hanno trovato – in uno zaino nascosto in un vano chiuso a chiave – due pistole scacciacani di fabbricazione turca modificate per il funzionamento automatico. Le armi erano pronte all’uso, con un colpo in canna e provviste di 37 colpi calibro 9.