Nell’ambito di specifici controlli programmati dalla Polizia Stradale a Bari ed in provincia, al fine di prevenire l’illecita sostituzione di cronotachigrafi installati su veicoli commerciali (camion, pullman e autocarri), sono state controllate due ditte, una di autotrasporti ed una di meccatronica.

Il primo accertamento è stato concentrato sulla verifica delle procedure in materia di sostituzione cronotachigrafi. Dalla gestione del registro dei rifiuti della ditta, non è stato dimostrato il corretto smaltimento di due apparati, sostituiti in un mese su due veicoli. Come previsto dall’art. 258 c.2 della normativa sui rifiuti, D.lvo 152/2006, è stata elevata una sanzione complessiva di 6.600 euro.

Il secondo accertamento ha consentito di rilevare che la ditta di meccatronica è risultata priva del prescritto certificato di agibilità, per il quale si è provveduto ad inoltrare richiesta di valutazione al SUAP competente ed alla CCIAA, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

La Polizia Stradale, infatti, è impegnata nell’espletamento di controlli incrociati al fine di scongiurare gravi conseguenze per la sicurezza stradale e garantire il rispetto dei diritti del lavoro di camionisti che percorrono quotidianamente le arterie stradali del territorio nazionale.