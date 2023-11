Un progetto di legge regionale presentato dalla Lega in Consiglio per ottenere il rimborso delle tasse automobilistiche nel caso della perdita del possesso del mezzo a seguito di furto, rottamazione o eventuale esportazione all’estero dell’auto. Questa, in sintesi, la ratio della proposta legislativa regionale firmata dai consiglieri della Lega.

Giacomo Conserva, capogruppo in Consiglio regionale, e primo firmatario del progetto spiega: “Vogliamo andare incontro alle necessità ed esigenze degli automobilisti pugliesi perché subire il furto della propria auto è un evento sicuramente sgradevole, specie quando le possibilità di ottenere un rimborso della tassa automobilistica già versata sono poche o, addirittura in certi casi, assenti del tutto. Con il nostro progetto di legge la Regione riconosce il diritto al rimborso della tassa per il periodo nel quale il proprietario non abbia goduto del possesso, alla sola condizione che il danno si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo per il quale il pagamento della tassa sia stato effettuato e previa comunicazione al pubblico registro automobilistico”.