In Italia 3,5 milioni di lavoratori guadagnano meno di 9 euro l’ora: si è conclusa la raccolta firme promossa dal Comitato Nazionale a cui aderisce il PD, insieme a Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, M5S e Più Europa, per la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo a livello nazionale. Il partito democratico pugliese, impegnato dall’inizio dell’estate nella raccolta di firme, che ha coinvolto più di 80 città in Puglia, durante Feste de l’Unità e banchetti ha raccolto oltre 15mila firme cartacee e decine di migliaia di firme online.

Il servizio.