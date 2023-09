Saranno avviati entro la fine dell’anno e dureranno circa 500 giorni i lavori per l’eliminazione del passaggio a livello di via Santo Spirito a Bitonto. Il progetto, che si attendeva da circa 15 anni e il cui finanziamento complessivo ammonta a 10milioni di euro, prevede anche la realizzazione di un sottopasso, sia veicolare che pedonale. Si tratta di un intervento che consentirà di eliminare le interferenze strada-rotaia in un punto strategico della città, che presenta un notevole volume di traffico veicolare e ferroviario. La soppressione del passaggio a livello consentirà maggiore sicurezza del traffico ferroviario, del traffico stradale e dei pedoni, contribuendo attivamente al miglioramento della qualità di vita della comunità oltre che a garantire maggiore puntualità del traffico ferroviario. Per quanto riguarda la sicurezza è stata proprio Ferrotramviaria a denunciare la crescente insostenibilità delle infrazioni presso i passaggi a livello: l’episodio più grave si è verificato al passaggio a livello ubicato al km 21+934 tra Bitonto e Sovereto dove le barriere sono state abbattute da un automobilista che si è dato poi alla fuga.