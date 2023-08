Saranno giorni di spettacolo e di convivialità quelli che attendono Castellana Grotte nell’ambito di piazze d’estate 2023, il calendario di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.

Ancora un altro appuntamento della prima edizione castellanese di Festivarts, il festival dell’arte e della bellezza che ha debuttato ad inizio agosto in piazza Nicola e Costa e che vede la conduzione dell’ideatore del format e sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, con la direzione artistica di Pino Savino. Dopo Diego Fusaro e Francesco Paolantoni, sarà la volta di Katia Ricciarelli, domenica 13 agosto, l’artista che ha cantato nei teatri più prestigiosi del mondo e che a Castellana Grotte parlerà di bel canto, teatro, cinema, arte, cultura, politica, ambiente, sport e molto altro. Con lei, per soddisfare la voglia di cantare, la chitarra del maestro Espedito de Marino che da ben 13 anni la accompagna in giro per l’Italia.

L’ultima conversazione di Festivarts si terrà il 28 agosto con Ornella Muti.