Traffico in tilt sulla tangenziale di Bari, questa mattina, a causa delle fiamme che si sono alzate da un capannone inutilizzato in zona Santa Caterina, per cause non ancora definite, finendo per travolgere anche i terreni circostanti.

Una spessa coltre di fumo nero che, favorita dal vento, ha investito il tratto barese della statale 16 bis e le pertinenze autostradali, provocando inevitabili rallentamenti alla circolazione. I Vigili del fuoco, con l’ausilio di due autobotti, si sono messi al lavoro per spegnere l’incendio mentre si è resa necessaria la chiusura temporanea di alcuni svincoli, in ragione dei pericoli dovuti alla scarsa visibilità.

Disagi inevitabili per gli automobilisti in entrambi i sensi di marcia con lunghe code sulla tangenziale e uscita obbligatoria al casello Bari zona industriale sull’A14 per i veicoli diretti a sud.