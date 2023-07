I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Molfetta hanno tratto in arresto in flagranza di reato due 21enni residenti a Cerignola, ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato di autovettura.

A seguito dei numerosi episodi simili, che avevano generato tra la popolazione allarme sociale, sono stati predisposti servizi specifici finalizzati al contrasto del fenomeno criminale. I carabinieri, nella notte del 9 luglio, a Giovinazzo, avevano sventato il furto di una Audi A3, recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Marte, invece, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari dell’Arma sono tempestivamente intervenuti in via Puccini dove i due cerignolani erano intenti a rubare una Fiat Panda di colore rosso. Alla vista della pattuglia dei carabinieri i malviventi hanno tentato di fuggire a piedi ma, inseguiti, sono stati bloccati e accompagnati negli uffici della Compagnia Carabinieri di Molfetta. Nel corso della perquisizione dell’autovettura utilizzata dai due per commettere i furti sono stati rinvenuti e sequestrati vari arnesi atti allo scasso, chiavi a bussola, punzoni in metallo, oltre a un foglio manoscritto contenente un elenco con vari modelli di autovetture e i relativi anni di immatricolazione.

Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Trani.