Oltre 7mila Testimoni di Geova hanno partecipato, all’interno del nuovo padiglione della Fiera del Levante, alla seconda giornata del primo dei 3 congressi che si terranno Bari. Il tema scelto è la pazienza, della quale si è evidenziato il valore pratico attraverso esempi tratti dalla Bibbia.

Poi il momento più atteso e importante: il battesimo di 57 nuovi fedeli all’interno di una vasca allestita all’esterno della Fiera del Levante all’interno della quale sono stati fatti completamente immergere, braccia e mani incluse, i nuovi Testimoni di Geova.

A causa della pandemia, nel 2020 i Testimoni di Geova avevano cancellato i loro eventi in presenza in tutto il mondo e per tre anni li hanno tenuti online in più di 500 lingue. Quest’anno sono in programma in tutto il mondo circa 6.000 congressi dal tema “Siate Pazienti”. Solo in Italia, più di 75 congressi si terranno in 14 città inclusa Bari, dove se ne terranno 3.