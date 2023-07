29 ambulatori per malattie dell’apparato respiratorio, cardiologia universitaria, vascolare, toracica, cardiochirurgia e cardiologia ospedaliera; 10 posti letto attivati in pneumologia con un graduale ampliamento fino a 48 posti letto, di cui 8 di terapia semi intensiva e 10 posti letto nell’unità operativa di anestesia e rianimazione; e, infine, la realizzazione di 2 sale operatorie e 1 sala emodinamica ancora in fase di completamento. È solo la prima fase, conclusasi a giugno, dell’Asclepios 3, un monoblocco di 27mila metri quadri e può ospitare fino a 200 posti letto. Il padiglione prevede 40 posti letto di terapia intensiva e semi intensiva e 155 posti letto di degenza ordinaria, suddivisi in 57 stanze doppie e 24 degenze singole (all’occorrenza adattabili a due posti letto), stanze per pazienti diversamente abili e posti letto di isolamento con possibilità di accogliere sia degenti immunodepressi sia con patologie infettive a diffusione respiratoria (es. covid). Con la delibera n°209 del 10/3/2023 è stato concesso dalla Regione Puglia un finanziamento di 16,6 milioni di euro per il completamento funzionale, previsto nel 2024, di Asclepios 3 consistente nella realizzazione di una sala angiografica, una sala tac, una terza sala operatoria, e una sala operatoria integrata. A completamento delle attività ospiterà il complesso chirurgico e dell’emergenza dei dipartimenti ad attività integrata. Intanto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha annunciato importanti novità sul sistema di reclutamento dei medici e del personale sanitario.