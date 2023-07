Un diverbio in una discoteca di Monopoli, in località Capitolo, si sarebbe trasformato in rissa durante la quale un ragazzo di 24 anni, residente nella provincia di Taranto, sarebbe stato colpito con un oggetto contundente.

Stando a quanto si apprende, il 24enne è ricoverato in condizioni gravi al Policlinico di Bari per emorragia cerebrale e fratture: i medici, al momento, si sono riservati la prognosi. Da accertare le cause alla base della rissa. Nel corso della rissa un amico del 24enne sarebbe stato ferito in maniera non grave.