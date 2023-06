Sbarcheranno questo pomeriggio, nel porto di Bari, gli 86 migranti, tutti di sesso maschile, soccorsi nel mar Mediterraneo dalla nave Ocean Viking, della Organizzazione Non Governativa Sos Mediterranée. Si tratta di 70 minorenni, di cui 68 non accompagnati, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, e di 16 adulti, tutti in discrete condizioni di salute.

Gli immigrati sono stati intercettati in acque internazionali, a largo delle coste della Libia. Erano ammassati a bordo di un gommone, esausti e disidratati e, su alcuni di loro, sono state anche riscontrate ustioni da carburante.

L’arrivo della Ocean Viking è previsto nel primo pomeriggio. Ieri, presso la sede della Prefettura di Bari e alla presenza del Prefetto, Antonella Bellomo, si è svolta una riunione organizzativa per la gestione dello sbarco. All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di tutti gli enti coinvolti nelle operazioni di accoglienza.

Per via della stagione croceristica, l’attracco della nave è programmato su una banchina appositamente individuata, dove si svolgeranno le prime operazioni di pre-identificazione, che proseguiranno successivamente nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Bari Palese.

Il dispositivo predisposto prevede un primo screening sanitario a bordo della nave, ad opera dell’ufficio di Sanità marittima, e poi delle visite a terra, da parte delle postazioni della Asl e degli operatori del 118, supportati dalla Croce Rossa Italiana.

L’ultimo sbarco di migranti nel porto di Bari risale a circa un mese fa. Ad era stata la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere con a bordo 605 migranti, tra i quali molte donne e bambini, salvati in mare a largo della Sicilia.