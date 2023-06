Tragedia nel barese nel pomeriggio di domenica 25 giugno. E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente fra due auto avvenuto sulla circonvallazione di Turi, nei pressi di una stazione di servizio. A perdere la vita è stata una donna di circa 60 anni, di nazionalità thailandese. E’ morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto ricostruito, l’impatto – violentissimo – e’ avvenuto poco dopo le 18. L’auto su cui viaggiava la vittima, in direzione Bari, si è scontrata con un suv che proveniva dalla parte opposta. A bordo con la 60enne c’erano altre tre persone, rimaste tutte ferite. Illeso il conducente del suv, un uomo originario di Castellana Grotte. Lo scontro è stato talmente forte da rendere quasi irriconoscibili le due vetture, specialmente quella guidata dalla vittima. Sul posto sono intervenute tre equipe sanitarie del 118. L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti che transitavano sull’arteria stradale. Per estrarre i feriti dal veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta estratti dall’auto, sono stati portati negli ospedali di Acquaviva delle Fonti e di Bari. Inutile la corsa contro il tempo per salvare la 60enne, la donna – come detto – è morta in ambulanza. Il conducente del suv è stato sottoposto ad alcol test e sarebbe risultato negativo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gioia del colle che si sono occupati dei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, provocando gravi disagi al traffico.