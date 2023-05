E’ stato approvato nella giornata di ieri dalla Giunta regionale il nuovo calendario per l’anno scolastico 2023/2024. La campanella tornerà a suonare il prossimo 14 settembre. Assegnati 225 giorni per le scuole di infanzia e 205 giorni per gli altri ordini scolastici. Le lezioni termineranno il 7 giugno 2024 e il 30 giugno per le scuole d’infanzia.