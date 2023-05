Costante l’attività di prevenzione della Polizia di Stato, in città ed in provincia, che ha consentito il raggiungimento dei seguenti risultati.

Complessivamente, negli ultimi 7 giorni nell’intera area metropolitana di Bari, sono state identificate 2775 persone e sottoposti a controllo 1194 veicoli.

Rilevate 41 infrazioni al codice della strada. 9 le persone arrestate e 20 quelle denunciate in stato di libertà.

In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1214 persone, fermato e controllato 444 veicoli, contestando 12 violazioni al codice della strada, 3 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

Denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 12 persone; 7 gli arresti.

Tre persone sono state tratte in arresto in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, una perché colpita da Mandato d’Arresto Europeo in quanto ritenuta responsabile dei reati di rapina ed associazione per delinquere.

Due uomini, entrambi con precedenti specifici, sono stati rintracciati nella zona di Torre Quetta e tratti in arresto in quanto ritenuti presunti responsabili di una rapina di una macchina fotografica commessa, in precedenza, in un’altra zona della città; una persona è stata tratta in arresto per rapina, lesioni e danneggiamento.

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1561 persone e controllato 750 veicoli. Contestate 29 infrazioni al Codice della Strada, 3 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

Arrestate 2 persone, altre 8 sono state denunciate in stato di libertà.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno in tutte le zone della città e dell’intera Area Metropolitana.