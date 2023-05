6 tecnici di radiologia, 6 infermieri, 3 medici, 1 autista, 7 addetti agli sportelli del Cup, 2 addetti alle imprese esterne, 1 OSS e 1 addetto stampa. Tutti dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, tutti in campo per ricordare Massimo Tommasino, uomo di scienza, ricercatore di fama internazionale, insignito del premio Nobel per la medicina nel 2008 per le ricerche sul cancro della cervice e sul ruolo del papilloma virus nel suo sviluppo, venuto a mancare all’età di 64 anni, dopo aver strenuamente lottato contro la malattia. Sì è svolto all’Olimpic Center di Bari, il 1° Torneo di calcio a 5 dedicato alla memoria dello scienziato e compianto direttore scientifico dell’Istituto tumori.