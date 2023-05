Nella Piazza d’Armi della Legione Allievi a Bari, si è svolta, alla presenza dell’Ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo, Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino e del Comandante della Legione Allievi, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, la cerimonia di “Giuramento di Fedeltà alla Repubblica Italiana” e di “Consegna delle Fiamme” ai finanzieri allievi del 21° corso “Medaglia di Bronzo al valore della Guardia di Finanza Renato Ambrosini’.

Presenti alla cerimonia i nipoti di Ambrosini, decorato alla memoria nel 2007 con la Medaglia di Bronzo al valore della Guardia di Finanza, per essersi prodigato nella lotta contro il nazi-fascismo, fornendo utilissime informazioni circa i movimenti ed i rastrellamenti delle forze nemiche, fulgido esempio di attaccamento al dovere e di nobili virtù militari spinte fino all’estremo sacrificio, nella seconda guerra mondiale.

Ad arricchire la cerimonia, la partecipazione di una rappresentanza di ex colleghi in congedo del 13° corso “Alberg”, i quali hanno voluto ricordare e onorare la memoria della Medaglia d’Oro al valor Militare Finanziere Antonio Zara, di origine molisana – nell’anno in cui ricorre il 50° anniversario dal tragico evento in cui perse la vita presso l’aeroporto di Fiumicino – durante un attacco terroristico. Alla cerimonia ha presenziato il fratello del decorato, Angelo Zara.

Dopo la cerimonia di giuramento 442 nuovi finanzieri hanno indossato, per la prima volta, al cospetto delle più alte gerarchie del Corpo, le ambite Fiamme Gialle. Lo stesso corso vede attualmente, presso la Scuola Alpina di Predazzo, la contestuale presenza di altri 118 finanzieri allievi che lo scorso 27 aprile, hanno vissuto le stesse emozioni provate oggi dai loro “colleghi baresi”. Dopo la benedizione delle “Fiamme”, l’ispettore per gli Istituti di Istruzione, il Comandante della Legione Allievi e Il Comandante della Scuola Allevi Finanzieri hanno personalmente apposto le stesse sui baveri delle giacche degli allievi distintisi nel percorso degli studi.

Il Generale Galdino, rivolgendosi ai neofinanzieri, ha sottolineato come il giuramento sia il punto di partenza del cammino intrapreso al servizio della Repubblica Italiana e dei suoi cittadini, e li ha esortati ad onorare quotidianamente quelle Fiamme Gialle che hanno appena indossato e che li accompagneranno nel loro percorso di vita professionale ed umano.

I neo finanzieri, per voce del capocorso, hanno poi enunciato la “promessa morale di impegno”, assicurando all’Autorità presente che si faranno carico della custodia e della cura delle tradizioni e dei valori che le “Fiamme”, appena indossate, rappresentano. I giovani finanzieri saranno assegnati definitivamente ai Reparti, ove svolgeranno un periodo di formazione a distanza in “training on the job”, per poi essere integrati a pieno titolo nelle loro funzioni, mentre da metà luglio, la Scuola accoglierà 1000 nuovi allievi finanzieri del 22° corso “Medaglia di Bronzo al valore della Guardia di Finanza Fin. Tommaso Coletta”.