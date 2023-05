Questa mattina l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli, insieme ai responsabili del servizio AQP, ha effettuato un sopralluogo in piazza Europa, al San Paolo, in occasione degli interventi di deblattizzazione programmati sul quartiere.

Come noto l’amministrazione comunale, in collaborazione con Aqp, provvede infatti ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sul suolo di proprietà comunale. In capo all’Acquedotto Pugliese, invece, sono gli interventi di deblattizzazione sull’intera estensione della rete fognaria nera e del cosiddetto “sistema misto”.

“Anche quest’anno abbiamo adottato l’ordinanza che ci consente di intervenire in maniera efficace nella lotta contro le blatte – commenta Pietro Petruzzelli -. Ringrazio Aqp per la disponibilità a intervenire su tutte le segnalazioni inviate al numero verde, in aggiunta ai due passaggi su tutta la rete cittadina di fogna nera e fogna mista che effettua durante il periodo estivo e agli interventi di mantenimento nel periodo invernale, in cui il fenomeno è meno diffuso.

Rinnovo anche quest’anno l’appello ai cittadini e agli amministratori di condominio affinché provvedano a interventi di deblattizzazione all’interno del proprio condominio e nei tratti che dalla condotta principale portano all’interno dei palazzi. Si tratta di interventi fondamentali perché spesso proprio in quei tratti delle tubazioni si annidano colonie di insetti infestanti, ed è solo con la collaborazione di tutti che riusciremo a ridurre al minimo la presenza delle blatte in città”.