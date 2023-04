Sono queste le richieste che da mesi i lavoratori e le lavoratrici della Banca Popolare di Bari portano avanti in attesa di risposte chiare dal management della Banca e da Medio Credito Centrale, controllata da Invitalia e dunque indirettamente dal Governo italiano.

Sotto una pioggia incessante i dipendenti sono scesi in piazza, davanti alla sede di Corso Cavour a Bari, per mettere alla luce le enormi problematiche sul posto di lavoro, dalla riduzione di stipendio per riduzione dell’orario di lavoro alle condizioni sui mutui per i dipendenti, dagli inquadramenti alle pressioni commerciali, con una domanda che suona nella testa di tutti: quale futuro si sta progettando per la Banca Popolare di Bari.

