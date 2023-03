Gli studenti delle scuole di Bari vigili urbani per un giorno: i ragazzi e le ragazze hanno elevato multe morali in giro per la città agli automobilisti che non rispettano le regole della strada. Dopo la campagna di sensibilizzazione, durata circa un mese, che ha interessato sei scuole, impiegato decine di volontari delle associazioni, della Polizia locale di Bari e dell’Automobile Club Bari-BAT, coinvolgendo trecento alunni di scuola elementare e trecentoventi di scuola media, si è tenuto il flashmob del progetto MOBILITYamoci oltre. Nei pressi di ciascuna delle scuole baresi che hanno aderito all’iniziativa, le alunne e gli alunni, supportati dalla Polizia locale e dalle associazioni di categoria delle persone con disabilità, e affiancati anche dagli insegnanti e dagli educatori, sono stati impegnati nell’individuare eventuali comportamenti scorretti, messi in atto da automobilisti o cittadini, che possono rendere inaccessibile Bari, come ad esempio l’occupazione abusiva di un parcheggio riservato a persone con disabilità, il parcheggio sul marciapiede o scivolo, sulle strisce pedonali, in aree non consentite. Alle persone colte in flagrante è stato notificato un “verbale morale” appositamente realizzato con l’indicazione delle infrazioni più comuni.