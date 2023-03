A Bari è emergenza spaccate. Non si placano i furti con spaccata nel centro del capoluogo pugliese e questa volta è toccato al locale Hagakure Nov Samba, in via Cognetti, a due passi dal teatro Petruzzelli. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo due uomini hanno distrutto con un grosso masso la vetrata, sono entrati e hanno portato via il fondo cassa, per un danno che si stima intorno ai 2mila euro. Di sostegno alle indagini portate avanti dai Carabinieri saranno le telecamere di video sorveglianza che hanno ripreso quanto accaduto. Cominciano a diventare davvero troppi gli episodi simili dall’inizio del 2023 ai danni di attività commerciali. L’ultimo risale al 13 marzo quando è stato preso di mira il bar “Sweet Caffè” di via Abate Gimma, all’angolo con via Cairoli, dal quale è stato rubato il denaro contenuto nel registratore di cassa e della merce. Solo tre giorni prima era toccato al negozio di prodotti gastronomici “Pronti a tavola”, in via Piccinni, dal quale era stato sottratto il registratore di cassa contenente circa 500 euro in contanti. Anche in questo caso, i ladri si erano introdotti nel locale dopo aver sfondato una vetrata, usando come ariete il blocco di una cancellata, trovato in un cantiere della zona. Ma tantissimi altri atti criminali erano stati compiuti ai danni di locali e negozi del centro di Bari: la dinamica registrata è sempre la stessa. Una escalation che non sembra trovare soluzioni, nonostante le forze dell’ordine abbiano già tratto in arresto alcuni presunti colpevoli di furti spaccate delle scorse settimane.