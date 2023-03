Riqualificare gli spazi comuni lasciati in abbandono e trasformati in discariche a cielo aperto ed educare al rispetto del bene comune, al senso civico e alla legalità, nei quartieri di periferia come il San Paolo. È stato inaugurato il primo bosco sociale, denominato “ Verde InConTro “, dedicato alla comunità cittadina ed evento finale del progetto “Verde Incontro”, finanziato con 31mila euro nell’ambito della misura Rigenerazioni creative in favore dell’ati composta dalla cooperativa Tracce Verdi e dalle associazioni e cooperative sociali Incontra, Siloe e Caps per attività di cura e animazione dell’area verde comunale tra le vie De Ribera, Giaquinto e Barisano da Trani al San Paolo. Il bosco è suddiviso in tre zone: bosco della memoria, dedicato alle vittime del percorso PCTO, e realizzato dagli studenti dei licei di bari; orti sociali destinati alle famiglie e alla stessa associazione InConTra, dove il raccolto verrà destinato nella distribuzione all’interno del market sociale; e giardini (spazi liberi), il tutto lasciato alla libera voglia di esprimersi della natura.