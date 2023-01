Carenza di materie prime per la produzione dei principi attivi, in particolare per le problematiche riscontrate da India e Cina; difficoltà nel reperimento dei materiali utili per il packaging ed ecco configurarsi un quadro di allarme per il sistema sanitario nazionale e le farmacie italiane che, in questo periodo, fanno fatica a soddisfare le richieste di farmaci. Antipiretici e anti-infiammatori le categorie più ricercate dai cittadini che, nei mesi invernali, stanno affrontando una vasta ondata influenzale che si è aggiunta alla preesistente pandemia da Covid19.

Nella speranza che la situazione attuale non sfoci in una vera e propria emergenza sanitaria, il dottor Francesco Fullone, presidente di FederFarma, ha voluto fornire utili indicazioni su come l’utenza dovrebbe comportarsi in attesa che il problema rientri.