Presentati a Bari i risultati di “Safe&Motion – Sicurezza in Movimento”, progetto realizzato da Confcooperative Puglia e INAIL Puglia con l’obiettivo di promuovere i temi della sicurezza sul lavoro e della prevenzione in agricoltura.

Strumento scelto per sensibilizzare le donne e gli uomini che operano in agricoltura, tre cortometraggi che raccontano di infortuni in agricoltura e di come prevenirli. Una descrizione in chiave comica di tre eventi infortunistici tra i più comuni nel mondo agricolo: “stress lavoro correlato”, “movimentazione manuale dei carichi” e “incidenti a bordo di trattori e macchine agricole”.

Il settore agricolo in Puglia, secondo i dati INAIL relativi ai primi dieci mesi del 2022, conferma di essere tra i comparti produttivi più a rischio.

