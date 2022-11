Nasce a Bari, nel quartiere San Paolo, ‘’La Casa del Sorriso’’, il primo spazio a livello nazionale di Cesvi che concilia attività di sostegno psicologico, ascolto e orientamento, di supporto alla genitorialità, proposte sportive ludiche, contrasto alla povertà educativa. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia è il noto conduttore Amadeus a inaugurare la struttura, all’interno della Fondazione Giovanni Paolo II Onlus e sostenuta anche grazie alla trasmissione televisiva ‘’I soliti Ignoti’’, che ha devoluto un importo importante. La casa del sorriso nasce in un contesto difficile e i dati testimoniano come in generale la Puglia, secondo l’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia curato da Fondazione CESVI, è tra le Regioni italiane in cui essere bambini è più rischioso. Stabile rispetto al 2021 e al di sotto della media nazionale, la Puglia occupa la 17esima posizione dell’Indice seguita da Calabria (18°), Sicilia (19°) e Campania (20°) e si conferma, quindi, una regione a “elevata criticità”, con una situazione territoriale particolarmente difficile sia per i fattori di rischio sia per l’offerta di servizi. Nelle prime posizioni dell’indice si trovano invece, nell’ordine, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Liguria.