L’idea di base c’è. I fondi per realizzarla pure. Eppure non si trova una sede che possa ospitarla. È ancora in cerca di casa il progetto “PopGasmo”, nato quattro anni fa con l’intento di promuovere una sessualità libera, inclusiva e senza pregiudizi. Forse è proprio la parola “sesso” a fare paura, perché le ideatrici di questa iniziativa (Serena Iacobellis, Jole Loconsole e Stefania Sgherza), non hanno trovato nessuno che voglia affittare loro un locale che possa far fare il salto di qualità al loro progetto: dal mondo del web, dove è seguito già da numerosi utenti, al mondo reale.

I soldi ci sono. Le tre giovani professioniste, nel 2021, hanno infatti vinto un bando della Regione Puglia, con il quale finanziare la loro idea: aprire un hub, a Bari, dove organizzare una serie di eventi dedicati all’educazione ed all’informazione in materia di sesso. Niente di pornografico, ma un approccio scientifico ed ironico al tema della sessualità. Eppure, ci ha spiegato Serena Iacobellis, ospite questa mattina di Francesco Donato nella nostra trasmissione “Caffelatte”, l’iniziativa finora ha trovato solo porte chiuse.

Nulla di scabroso o indecente: dietro al progetto c’è solo l’intento di voler parlare liberamente di sessualità alle persone, senza tabù, abbattendo il muro del bigottismo e del pregiudizio.