Più un mese di visite ed ecografie gratuite per oltre 500 donne. Si è concluso lo screening “Open Day Tumori Ginecologici”, organizzato dall’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, in collaborazione con l’associazione ACTO Puglia, l’Alleanza Contro il Tumore Ovarico. Una iniziativa che aveva preso il via il 22 settembre scorso, in occasione della IV Giornata Mondiale della Prevenzione dei Tumori Ginecologici.

Un’arma fondamentale, quella dello screening, nella battaglia contro il cancro. Lo dimostrano le diverse patologie riscontrate proprio nel corso dei controlli gratuiti effettuati nell’ultimo mese dall’oncologico barese. Un tumore ovarico, una voluminosa neoformazione ovarica in una ragazza di soli 22 anni, 3 cisti ovariche, 6 fibromi uterini e 8 polipi deII’utero.

Le pazienti a cui sono state diagnosticate queste patologie adesso seguiranno percorsi di cura differenziati, che prevedono visite specialistiche e controlli di richiamo.