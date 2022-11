Perde i pezzi il castello svevo di Bari. Alcuni blocchi di pietra si sono staccati dalla facciata del maniero, dal lato che si affaccia sul lungomare, in corso De Tullio, rovinando al suolo fortunatamente senza provocare danni e feriti. La scoperta è stata fatta nelle prime ore di questa mattina da alcuni dipendenti, impegnati nel giro perlustrativo giornaliero al momento dell’apertura, e che hanno trovato un piccolo cumulo di macerie ai piedi del castello. I blocchi sono caduti da una parte di parete che nascondeva una porta-finestra.

Il distacco – è spiegato in una nota della Direzione regionale Musei Puglia – ha interessato alcuni conci. “L’area immediatamente sottostante alla parete interessata dal crollo – è specificato sempre nel comunicato – era infatti già transennata in quanto, lungo le mura del castello, era in corso una verifica sui fenomeni di degrado, a seguito della quale erano state avviate delle attività di pronto intervento straordinario, relativamente ad alcune sezioni del maniero, tra le quali proprio il portale sud”. A seguito del distacco, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza la zona e verificare la presenza di ulteriori parti pericolanti. Assieme a loro la Polizia Locale ed una squadra di tecnici della Direzione regionale Musei Puglia, già al lavoro per stabilire, in collaborazione con la Soprintendenza, il tipo di intervento da effettuare.

Da accertare anche il possibile collegamento tra il crollo e le due forti scosse di terremoto registrate stamane, con epicentro nelle Marche, ed avvertite in un’area moto vasta della costa adriatica.