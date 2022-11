Un 82enne è stato trovato morto in casa, in via Putignani a Bari. Il corpo dell’uomo era in evidente stato di decomposizione, probabilmente deceduto da settimane. Secondo quanto ricostruito sarebbe stata la figlia ad accorgersi della morte del padre, dopo le mancate risposte al telefono.

Sul posto, oltre ai parenti, anche gli agenti delle volanti e della scientifica, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La salma dell’82enne è stata portata al Policlinico di Bari in attesa dell’autopsia da parte del medico legale, che dovrà stabilire le cause del decesso. Pare comunque che sul corpo non ci fosse alcun segno di violenza, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore. La porta era chiusa e non c’erano segni di effrazione.