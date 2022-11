Tutto concesso nella notte di halloween, persino vandalizzare autobus, citofoni e portoni di abitazioni, gettando nel panico i cittadini. Altra serata da dimenticare in Puglia, alla vigilia della Festa di Ognissanti, a causa di vandali i giovane età che sfruttano la festività del 31 ottobre per dare sfoggio al peggio. Centinaia le segnalazioni da quasi tutta la regione, da nord a sud, e pubblicate sui social. A Bari è stata la notte del terrore per gli autisti degli autobus pubblici presi di mira da ragazzini con lancio di decine di uova e spaccate che hanno provocato danni ingenti. I risultati sono bus imbrattati e vetri rotti. In corso Mazzini un carrello è stato lanciato contro un autobus in corsa. Una situazione per alcuni attesa, tanto che nei giorni scorsi autisti e sindacati avevano chiesto più controlli nella notte di halloween nel capoluogo pugliese e addirittura di fermare le corse alle ore 17. Ma alla fine i vandali sono entrati in azione come già accaduto in passato. Non solo a Bari, anche a Taranto si registrano diversi episodi, soprattutto nei quartieri periferici come Tamburi e Paolo VI. Nel mirino ci sono ancora autobus e decine di portoni e citofoni di abitazioni imbrattati in modo osceno o danneggiati. I vandali non si sono limitati alle uova, si legge in alcuni gruppi su facebook dove sono state raccolte le lamentele dei cittadini, sono state lanciate anche pietre verso gli autobus in corsa. Secondo testimoni, ad opera di minorenni. Corse saltate, ritardi, innumerevoli disagi anche per i passanti in strada come conseguenza di questi atti di follia. Non è andata meglio nel foggiano ed in particolare sul Gargano, a San Giovanni Rotondo. Una vigilessa è stata colpita al volto intenzionalmente (e con violenza) con un uovo da un ragazzo mascherato. La donna fortunatamente sta bene ed è riuscita ad evitare il peggio. Era in servizio di perlustrazione con il comandante della Polizia Locale. Durissimo il commento sui social del sindaco della città garganica, Michele Crisetti, rabbrividito dal comportamento dei giovani in una notte di festa trasformata in follia. Altro che “dolcetto o scherzetto”. La notte pugliese di halloween ci ricorda ancora una volta che per alcuni le feste sono solo scuse per inscenare inciviltà e disordini.