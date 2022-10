Oggi in Puglia sono circa 1.400 i nuovi contagi a fronte di 6.475 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino epidemiologico. Purtroppo torna a salire il dato dei decessi, 8 nelle ultime 24 ore. Dando una sguardo ai nuovi casi provincia per provincia è Bari a far registrare il numero più altro, 483, chiude la Bat con 60 nuovi contagi. Sul fronte dei ricoveri, rispetto a ieri, si registra una lieve flessione: 132 pazienti in area non critica e 5 in terapia intensiva. Buone notizie sul dato degli attualmente positivi che scende a 12.862 rispetto ai circa 13.500 di ieri.