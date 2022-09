Scendono ancora i ricoveri in Puglia, ed è sicuramente questo il dato più importante che emerge dal bollettino covid giornaliero in cui sono stati registrati 684 nuovi casi di positività a fronte di circa 8mila tamponi effettuati. 242 i nuovi contagi attribuiti alla provincia di Bari, 154 in quella di Lecce, 106 nel tarantino, 74 nel foggiano, 59 in provincia di Brindisi e 36 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia 1.466.825. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono state registrate al 5 vittime del virus, e il totale dei decessi sale a 9.055. Nel complesso sono 8 i ricoveri in meno rispetto alla giornata di ieri: sono 116 i pazienti nei reparti non critici della regione, mentre le terapie intensive occupate sono 10. Gli attualmente positivi scendono ancora, anche se lievemente, e ad oggi sono 10.468. 703, infine, i negativizzati riportati nell’ultimo bollettino covid.