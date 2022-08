La Polizia Locale scende in campo a Bari con il Telelaser. E lo fa in tutte le arterie principali della città e sui lungomari, per cercare un modo per arginare i sempre più frequenti incidenti, spesso mortali, che si stanno ripetutamente verificando nelle strade del capoluogo pugliese e non solo. Sebbene sia vero che, spesso, le cause dei sinistri vadano ricercate nelle condizioni del manto stradale e nello stato del veicolo, diventa sempre più evidente come il comportamento dell’uomo sia determinante. Guidare in maniera adeguata alle strade che si percorrono, commisurando stile di guida e velocità alle condizioni del traffico, prestando attenzione ai pericoli, alla segnaletica e, soprattutto, evitando distrazioni come l’utilizzo di smartphone, è fondamentale per evitare tragedie che segnano per la vita intere famiglie.

E rispettare le regole non deve avvenire solo per il timore di multe, bensì occorre che diventi azione consapevole nell’ottica di salvaguardare le vite di ciascuno. Le forze dell’ordine cittadine, proprio nell’ottica di tutelare più vite possibili, hanno scelto la strada del Telelaser: uno strumento diverso dal classico autovelox, in quanto gli agenti lo manovrano manualmente, “puntando” l’auto o il motociclo che stanno, presumibilmente, superando i limiti di velocità imposti, e procedendo immediatamente a fermare e sanzionare i conducenti. Una strada che si è deciso di percorrere perché non è più accettabile l’escalation di vittime della scelleratezza di chi conduce un veicolo senza rendersi conto del male che può causare guidando senza rispettare leggi e senso civico.