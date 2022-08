Si rialza la curva giornaliera dei contagi ed il virus fa altri 19 morti in un solo giorno. Questo riporta il bollettino giornaliero della Regione Puglia sull’andamento della pandemia di Covid-19. Oggi, martedì 9 agosto, si segnalano 3.307 nuovi casi accertati, a fronte di 19.106 tamponi analizzati, con un tasso di positività che si rialza fino al 17,3%.

La provincia più colpita, alla luce dei dati odierni, è quella di Bari con 927 nuovi contagi, seguita da Lecce che ne conta 874 e poi Taranto con 513, Foggia 382, Brindisi 326 ed infine la Bat con 171 casi, ai quali si aggiungono quelli di 90 residenti fuori regione e 24 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.421.700.

Si aggrava anche il bilancio delle vittime del Coronavirus, con altri 19 morti registrati in Puglia tra ieri ed oggi, e che portano il totale dei decessi a 8.897.

Sono buone invece le notizie che arrivano dal fronte sanitario. I ricoveri si confermano in ulteriore calo: i pazienti Covid in ospedale sono in tutto 419, di cui 405 in area non critica, mentre 14 sono quelli che si trovano in terapia intensiva.

Va ancora più giù anche il numero riferito alle persone attualmente positive, che toccano la cifra complessiva di 43.397. Sale, parallelamente, il dato riferito ai pugliesi negativizzati, che oggi toccano quota 1.369.406, con oltre 5.500 guariti nelle ultime 24 ore.