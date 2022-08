Non si notano solo sporcizia e cantieri abbandonati. Sempre lì, in uno dei polmoni del quartiere Libertà, in via de Cristoforis, a Bari, a due passi dal Tribunale del capoluogo pugliese e dalla sede dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, proprietaria degli immobili in questa zona, si osservano cornicioni che sembrano voler cedere da un momento all’altro e balconi non esattamente in ottime condizioni, a voler essere ottimisti. I residenti non fanno altro che denunciare ciò che non si può non notare da anni, nel timore che la situazione possa degenerare: il rischio è che si ripeta quanto accaduto in Via Umbria, nel quartiere San Paolo, dove il solaio di una palazzina sempre di proprietà di Arca Puglia è crollato, fortunatamente senza causare vittime. Il messaggio dei residenti delle palazzine del Libertà rivolto all’ente regionale è chiaro: per evitare potenziali tragedie, i sopralluoghi andrebbero fatti prima e non dopo.