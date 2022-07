Rafforzare le reti di iniziative e collaborazioni sul territorio per sostenere l’accessibilità alla pratica sportiva e valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid 19. Nasce a Bari “Sport per tutti”, il progetto realizzato dall’Uisp Puglia e dal Comitato territoriale del capoluogo pugliese e che si svolgerà in 15 regioni italiane con il coinvolgimento di 26 comitati territoriali dell’Unione Italiana Sport per tutti, insieme ad altri soggetti del terzo settore, Università e reti associative.