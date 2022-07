L’ex discarica cittadina di Conversano, a due passi dalla tristemente famosa discarica Martucci, diventerà un parco. È stato consegnato, venerdì 1 luglio, al Comune il cantiere completamente bonificato di quello che, a detta del sindaco Giuseppe Lovascio, sarà Parco Martucello. Non ancora aperta al pubblico, la vasta area di un ettaro circa, in contrada Martucci, adibita in precedenza allo stoccaggio di rifiuti, è stata completamente recuperata dalla GEO Impianti e Costruzioni Srl di Modugno e arricchita da quasi 2000 alberi e piante, al momento ancora semi o piccoli cespugli.

Parco Martucello non è ancora pronto ad accogliere i cittadini: non una inaugurazione vera e propria, come era stato comunicato in una nota ufficiale dell’amministrazione, ma, di sicuro un traguardo importantissimo per la città e per un’area che da discarica potrebbe diventare una grande area verde extraurbana.