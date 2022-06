Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia. La conferma che la pandemia è tornata a correre arriva dal bollettino epidemiologico giornaliero della Regione, che oggi, sabato 25 giugno, segnala 3.726 nuovi casi, accertati sulla base di 14.531 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sale al 25,6%. Quasi un terzo dei contagi odierni si riferisce alla sola provincia di Bari che ne conta 1.112. La seconda più colpita è Lecce con 704 casi seguita da Foggia con 619, Taranto con 494, la Bat 412 e infine Brindisi con 316 contagi, ai quali vanno aggiunti quelli di 55 residenti fuori regione e 14 di provenienza non ancora accertata. La somma dei casi Covid rilevati in Puglia, dall’inizio della pandemia, sale a 1.181.808. Si allunga anche la lista delle vittime del virus, con un altro decesso, che porta il totale dei morti a quota 8.600. L’incremento dei contagi giornalieri sta facendo schizzare il numero degli attuali positivi che ormai sfiorano la soglia dei 33mila. Pessime notizie anche sul fronte sanitario, con i ricoverati che da qualche giorno hanno ripreso ad aumentare. I pazienti Covid in ospedale sono ad oggi 269, di cui 259 in area non critica e 10 in terapia intensiva. Unica nota lieta, quella che tiene conto dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 1.140.291: sono quasi 2.000 i pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore.