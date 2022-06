Si aggiornano i numeri del Coronavirus in Puglia: a fornire i dati relativi all’andamento della pandemia è come sempre il bollettino epidemiologico regionale che oggi, lunedì 20 giugno, segnala 1.433 nuovi casi accertati, a fronte di 5.876 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 24,5%.

Anche stavolta è Bari la provincia più colpita con 435 contagi, seguita da Lecce con 278, Foggia 269, la Bat con 183, Taranto 130 e Brindisi 114, ai quali vanno aggiunti i casi di 20 residenti fuori regione e 4 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, tocca così quota 1.163.666.

Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei decessi, con una ulteriore vittima registrata, che porta il totale dei morti a 8.581.

Continua a salire, ormai da diversi giorni, la curva degli attuali positivi, che oramai hanno superato la soglia dei 25mila. Parallelamente si assiste invece ad un lieve calo dei ricoveri. I pazienti Covid che si trovano nelle strutture sanitarie pugliesi sono ad oggi in tutto 225, di cui 218 ricoverati in area non critica e 7 in terapia intensiva.

Nuovo deciso scatto in avanti dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 1.129.990, con oltre 600 guariti dal virus nelle ultime 24 ore.